USA, Kamala Harris accetta la candidatura Dem: “Mostreremo al mondo chi siamo”

CHICAGO (USA) - Kamala Harris la vice presidente americana, scelta da Joe Biden e dalla Convention dei Democratici che si è conclusa a Chicago per la corsa alla Casa Bianca ha accettato la nomination: "Nell'unità c'è la nostra forza (...) mostriamo al mondo chi siamo, e cioè il Paese delle libertà, delle opportunità e di possibilità senza fine". Così la candidata dem,Harris,accettando la nomination ma soffermandosi su passaggi fondamentali della sua vita privata non agiata per raccontare la possibilità che ciascuno in America più farcela. "Sarò la presidente di tutti". "Garantirò che l'America avrà la più possente forza armata al mondo",ha detto. "Voglio che l'America e non la Cina vinca la competizione" per guidare il mondo. Impegno a "stare fermamente con l'Ucraina" e la Nato, e per "il diritto di Israele di difendersi", ma ora è arrivato il momento per un "accordo per il cessate il fuoco a Gaza".