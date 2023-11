Elezioni Olanda: vince l’estrema destra con il Pvv di Geert Wilders ma difficile la coalizione

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - l'estrama destra vince le elezioni in Olanda secondo quanto espresso nella notte dagli exit poll. "Non possiamo più essere ignorati". Sono le prime parole di Geert Wilders, commentando i primi risultati che lo danno in vantaggio nelle elezioni. "Il Pvv (Partito per la libertà, ndr) non può più essere ignorato, afferma il leader del partito di destra e populista. Wilders invita gli altri partiti a lavorare insieme e a "superare le proprie ombre". Anche il Pvv dovrà farlo, riconosce Wilders, escluso da molti partiti come partner della coalizione. E afferma: "Governeremo". Wilders è un veterano populista anti-Islam che siede da 25 anni in parlamento. Il suo partito, se i dati verranno confermati, avrà battuto la coalizione di sinistra e conquistato 37 seggi. Se così fosse non è escluso che si avranno ripercussioni anche in Europa creando nuove coalizioni. - (PRIMAPRESS)