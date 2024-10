Elezioni Liguria: vince la coalizione di centro-destra con Marco Bucci (48,6%). Orlando (47,5%)

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Le elezioni regionali in Liguria assegnano la vittoria alla coalizione di Centro-Destra guidata dall'ex Sindaco di Genova Marco Bucci (48,6%) che di fatto ha sempre mantenuto un vantaggio nei confronti del suo diretto avversario Andrea Orlando (47,5%).

"Bucci ha vinto di misura, ma ora ci sono le condizioni per proseguire una battaglia e vincere alle amministrative quello che non è riuscita in questa tornata". Lo ha detto Andrea Orlando in conferenza stampa in serata. "Abbiamo pagato qualche difficoltà nel campo largo che si è ripercossa anche sulla nostra realtà", ha aggiunto Orlando. "Il tema fondamentale al di là dei singoli errori è che il centrosinistra deve darsi un assetto coalizionale stabile".

Sull'altro versante sono arrivate le congratulazioni della premier, Giorgia Meloni: "Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini,che conferma- no la loro fiducia nelle nostre politi- che e nella concretezza dei nostri pro- getti". Lo scrive sui social la presi- dente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti insieme", conclude Meloni. - (PRIMAPRESS)