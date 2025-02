Elezioni Germania: CDU vince ma dovrà allearsi con i Verdi per una maggioranza nel Bundestag

(PRIMAPRESS) - BERLINO- La CDU/CSU vince le elezioni ma non basta per avere la maggioranza assoluta. Il partito è destinato a guadagnare 208 seggi nel Bundestag. Dovrà entrare in una coalizione con un altro partito per assicurarsi 316 seggi nel Bundestag, il minimo per una maggioranza, e formare il prossimo governo. La CDU ha escluso una coalizione con l'AfD, insistendo sul fatto che è il "firewall" per l'estrema destra. Ciò lascia una grande coalizione bidirezionale con la SPD o una coalizione a tre vie che includa i Verdi come opzioni più probabili, a seconda della distribuzione finale dei seggi. Il calcolatore di coalizione mostra i possibili risultati della coalizione. - (PRIMAPRESS)