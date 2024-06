Elezioni europee: oggi è la volta dell’Irlanda alle urne con i sondaggi favorevoli al Sinn Fein

(PRIMAPRESS) - IRLANDA - Dopo i Paesi Bassi, è oggi l'Irlanda ad aprire i seggi per il voto delle Europee: 14 gli eurodeputati irlandesi,il 2% del totale I sondaggi danno come primo partito ma in calo di consensi -al 22%- il Sinn Fein, attualmente all'opposizione. Un punto dietro, c'è il principale partito di governo,il conservatore Fianna Fail. L'Irlanda vota anche per le amministrative: in gioco 949 cariche. Le urne chiudono alle 22 ora locale (le 21 ora italiana). - (PRIMAPRESS)