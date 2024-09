Elezioni Austria: l’estrema destra FPO in vantaggio negli exit poll. Crescerebbe del 13%

(PRIMAPRESS) - VIENNA - Il partito di estrema destra Fpo è in netto vantaggio nelle elezioni in Austria. Emerge dalle proiezioni di voto per le elezioni legislative. Fpo al 29% dei voti,in crescita del 13% rispetto all'ultima tornata elettorale. Il Partito Popolare austriaco di centro destra (Ovp) è al 26,2%. Il Partito Socialdemocratico (Spo) al 20,4%. Neos Nuova Austria 8,8% e Verdi 8,6%. Il Partito della Birra 2,1%: probabilmente non supererà la soglia del 4% per en- trare nel Consiglio nazionale. Così co- me il Partito comunista (Kpo), al 2,9%. - (PRIMAPRESS)