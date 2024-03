Economia Usa: il voto del Senato per evitare la bancarotta entro domani a mezzanotte

(PRIMAPRESS) - USA - Per gli Stati Uniti è ancora rischio bancarotta. Alla vigilia del discorso sullo Stato dell'Unione del presidente Biden, la Camera dei rappresentanti ha approvato una parte del bilancio 2024, la prima tranche di sei disegni di legge, che consentono di evitare l'imminente paralisi parziale del governo che sarebbe dovuta entrare in vigore venerdi. I sei disegni di legge sono stati approvati in un unico pacchetto, con un voto bpartisan di 335 a 85. Il Senato ha ora tempo fino a domani venerdì a mezzanotte per votare ed evitare così la paralisi. È la seconda volta che l'amministrazione USA corre il pericolo di uno shut down. Una situazione che aveva messo in pericolo anche gli ingenti finanziamenti all'Ucraina. - (PRIMAPRESS)