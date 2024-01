E' morta Sandra Milo, aveva 90 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - La nota attrice italiana Sandra Milo è venuta a mancare all'età di 90 anni nella sua casa, circondata dall'affetto dei suoi cari, come desiderato. La notizia è stata comunicata dalla sua famiglia. Affettuosamente soprannominata Sandrocchia da Federico Fellini, che la considerava la sua musa, Milo è stata una delle figure del cinema italiano dagli anni '60. Nata a Tunisi da padre siciliano, ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 1955 accanto ad Alberto Sordi nel film "Lo scapolo". Il suo primo ruolo di rilievo è stato nel 1959 in "Il generale Della Rovere" di Roberto Rossellini, dove ha interpretato una prostituta accanto a Vittorio De Sica. Ha poi recitato in "Adua e le compagne" (1960) di Antonio Pietrangeli, e in "Fantasmi a Roma" (1961) con Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Nel 1962, ha partecipato a "Il giorno più corto" di Sergio Corbucci, condividendo il set con attori del calibro di Totò, Eduardo e Peppino De Filippo, Jean-Paul Belmondo, Ugo Tognazzi e Aldo Fabrizi. Le sue ultime apparizioni nel programma "Quelle brave ragazze" insieme a Mara Maionchi e Marisa Laurito. - (PRIMAPRESS)