Discorso fine anno Presidente Mattarella: “Mai come adesso la pace grida la sua urgenza”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella esordisce con l'augurio della liberazione della giornalista Cecilia Sala per poi prospettare le drammaticità che il mondo sta vivendo dali conflitti di Ucraina e Palestina sino all'indifferenza. «Mai come adesso la pace grida la sua urgenza. La pace che la nostra Costituzione indica come obiettivo irrinunziabile, che l'Italia ha sempre perseguito, anche con l'importante momento quest'anno della presidenza del G7. La pace di cui l'Unione Europea è storica espressione». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno. - (PRIMAPRESS)