(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera della commissione Ambiente della Camera al decreto "Salva Casa". Il testo prevede sanatorie più ampie e rende più semplici i cambi di destina- nazione d'uso. Ma non c'è la norma "salva Milano" per sanare piccoli abusi. Il decreto è atteso nelle prossime ore all'esame dell'Aula di Montecitorio. - (PRIMAPRESS)