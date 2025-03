Dazi USA per l’Europa su acciaio e alluminio del 25%. La contromisura della Commissione UE

(PRIMAPRESS) - EUROPA - Sono in vigore da oggi i dazi del 25% su acciaio e alluminio voluti dal presidente Trump. Il presidente americano aveva già tassato l'import per acciaio e alluminio nel suo primo mandato (2017-2021). La nuova tassa -ha assicurato a inizio febbraio quando l'ha annunciata- sarà "senza eccezioni e senza esenzioni".

Dall'Europa arriva la risposta dalla Commissione europea che ha annunciato di applicare dazi doganali "forti ma proporzionati" su una serie di prodotti Usa dal primo aprile, in risposta ai dazi al 25% su acciaio e alluminio. Contromisure per 26mld di euro a fronte di 28mld di dollari dalle misure Usa. La Ue, si legge in una nota della presidente von der Leyen, "deplora profon- damente" le misure Usa. "Sono un male per le imprese e ancora peggio per i consumatori. Sono fonte di incertezza per l'economia. Posti di lavoro a rischio Prezzi saliranno in Ue e in Usa". - (PRIMAPRESS)