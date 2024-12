Corea del Sud: verso l’impeachment del presidente Yoon dopo il caos della legge marziale

(PRIMAPRESS) - SEUL (COREA SUD) - Maggioranza e opposizione in Corea del Sud hanno chiesto le dimissioni del presidente Yoon Suk-yeol, dopo il caos della legge marziale dichiarata e poi ritirata in seguito alle proteste di piazza e Parlamento, Il presidente Yoon è accusato di simpatizzare con il Nord della Corea e di paralizzare l'azione di governo. Ministri e collaboratori più stretti del presidente hanno offerto in massa le loro dimissioni. Il principale partito d'opposizione annuncia che avvierà la procedura di impeachment per Yoon. I sindacati annunciano sciopero generale. - (PRIMAPRESS)