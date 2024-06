Corea del Nord: la visita di Putin a Pyongyang si chiude con un patto di ferro con Kim Yong Un

(PRIMAPRESS) - COREA DEL NORD - La visita del presidente russo Vladimir Putin in Corea del Nord si è conclusa con un patto che lega i due paesi in caso di guerra con "fornire assistenza e supporto militare con tutti i mezzi a sua disposizione". È tutto scritto nell'art.4 del patto sottoscritto da Kim Young Un e Putin ma ben adattato all'art.51 della Carta dell'Onu e alle leggi della Repubblica di Korea e Russi. Kim e Putin, inoltre si sono impegnati anche a "non partecipare ad atti che possano colpire i rispettivi interessi primari". Un patto inquietante, considerati gli scenari contemporanei e che ridisegnano, senza più supposizioni, una nuova geopolitica. - (PRIMAPRESS)