Convention repubblicana: oggi l’apertura in una Wisconsin blindata dopo l’attacco a Trump

(PRIMAPRESS) - WISCONSIN - Si aprirà oggi, lunedì 15 luglio, nel Milwaukee in Winsconsin, la Convention nazionale repubblicana che culminerà con l’accettazione da parte dell’ex presidente Donald Trump della nomina del suo partito per la terza volta dal 2016. Una convention che si svolgerà con misure di sicurezza altissime, dopo l’attentato di ieri in Pennsylvania dove l’ex presidente USA è rimasto ferito ad un orecchio per un colpo d’arma di fuoco esploso da un giovane attentatore poi ucciso dalla FBI e anche se nei confronti di quest’ultimi è stato puntato il dito per l’inadeguato cordone di sicurezza. E oggi, ovviamente, sono state pianificate modifiche alle misure di sicurezza. Diversi funzionari delle forze dell'ordine hanno riferito che è attualmente in corso un piano per espandere il perimetro della RNC e creare zone cuscinetto attorno agli eventi. Sabato l'uomo armato ha aperto il fuoco con un fucile in stile AR fuori dal perimetro di sicurezza istituito dai servizi segreti, hanno detto fonti delle forze dell'ordine.

L'FBI, i servizi segreti e le forze dell'ordine locali hanno inviato una valutazione congiunta della minaccia alle forze dell'ordine in previsione della convenzione che chiede una maggiore consapevolezza. Nella valutazione non è stata identificata alcuna minaccia credibile o specifica, ha detto una fonte delle forze dell’ordine.

Oggi saranno circa 2.400 delegati provenienti da tutto il Paese che si riuniranno per nominare ufficialmente Trump durante una votazione per appello nominale.

In ordine alfabetico, gli stati annunciano quanti delegati verranno consegnati a ciascun candidato. - (PRIMAPRESS)