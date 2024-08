Convention Dem: Harris anticipa a sorpresa Biden. Il ritorno dell’aborto nel suo programma

(PRIMAPRESS) - CHICAGO (USA) - La Democratic National Convention iniziata a Chicago, si è aperta con una inaspettata e breve apparizione a sorpresa della vicepresidente Kamala Harris prima dei discorsi programmati del presidente Biden, dell'ex segretario di Stato Hillary Clinton e della deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez. Lunedì sera si sono esibiti anche artisti musicali come James Taylor e Mickey Guyton, il cui tema era "For the People". L'entrata di Harris a sorpresa non è piaciuta a tutti. Si è trattato di un semplice ringraziamento anticipato a Biden - ha spiegato la stessa Harris - ma probabimente si è trattato di una mossa per evitare qualche possibile passaggio poco appropriato da parte del presidente USA come l'aver anticipato uno dei punti che la Harris porterà nel suo programma: il ritorno all'aborto in tutto il paese.

La convention, che durerà fino a giovedì, si terrà allo United Center, con altri eventi programmati al McCormick Place Convention Center. - (PRIMAPRESS)