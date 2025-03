Consiglio UE, Meloni: “Momento complesso e decisivo per Italia”. Scia polemiche su “Ventotene”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - C'è attesa per il Consiglio Europeo di oggi e domani a Bruxelles che cade "in un momento complesso per le dinamiche globali, e allo stesso tempo decisivo per il destino dell'Italia, Europa e Occidente". È quanto detto dalla premier Meloni al suo arrivo nella capitale belga che va in aula "con la speranza che il dibattito trovi tutti consapevoli del tempo grave che stiamo attraversando e che si possa ragionare su quali siano le scelte migliori per la nostra Nazione, con il senso di realtà e di responsabilità che si deve a momenti come questi". Questa giornata è caratterizzata ancora dalla scia di polemiche sollevate ieri con la "lettura" del manifesto di Ventotene per poi affermare: "Questa non è la mia Europa" facendo insorgere le opposizioni. - (PRIMAPRESS)