Consiglio UE: accordo per accelerare sulla ‘difesa europea’. Obiettivo sicurezza globale

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio Europeo invita ad accelerare i lavori su tutti i fronti per aumentare in modo decisivo la prontezza di difesa dell'Europa entro i prossimi cinque anni". E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo a Bruxelles. Adottate anche le conclusioni sulla competitività e sulle migrazioni. Si incoraggia a lavorare sul contrasto all'immigrazione illegale, sui rimpatri e sul concetto di Paesi sicuri. Ampio dibattito è stato assorbito dalla questione della difesa europea. Il Consiglio europeo chiede un'accelerazione dei lavori su tutti i filoni per potenziare in modo decisivo la prontezza dell'Europa alla difesa nel corso dei prossimi cinque anni. Invita il Consiglio e i colegislatori a portare avanti rapidamente i lavori sulle recenti proposte della Commissione. Il Consiglio europeo chiede che sia avviata con urgenza l'attuazione delle azioni individuate nelle sue conclusioni del 6 marzo 2025 nel settore delle capacità e che siano portati avanti i lavori relativi alle pertinenti opzioni di finanziamento. Il Consiglio europeo ricorda che un'Unione europea più forte e più capace nel settore della sicurezza e della difesa contribuirà positivamente alla sicurezza globale e transatlantica ed è complementare alla NATO, che, per gli Stati che ne sono membri, resta il fondamento della loro difesa collettiva. 23. Quanto precede fa salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e tiene conto degli interessi di tutti gli Stati membri in materia di sicurezza e di difesa, conformemente ai trattati. Il Consiglio europeo invita la Commissione e l'alta rappresentante a riferire periodicamente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle sue conclusioni sulla difesa. Tornerà su tutti i filoni di lavoro relativi a tale questione nella prossima riunione. - (PRIMAPRESS)