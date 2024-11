Consiglio leader europei a Budapest: futuro relazioni Transantlantiche e incognita Ucraina

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,oggi venerdì 8 novembre, sarà ancora a Budapest per partecipare alla Riunione informale dei Capi di Stato e di governo del Consiglio europeo. Ieri nella cena ufficiale, sono stati molti i temi su cui ci sono stati scambi alla luce di nuovi scenari geopolitici. Il tema degli Affari Esteri resta uno degli argomenti della giornata odierna, con gli sviluppi delle relazioni transatlantiche dopo l'elezione di Donald Trump e ancora gli ultimi sviluppi dopo il voto in Georgia e la grande questione tra Israele e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA). A preoccupare sarà anche la questione Ucraina che ora potrebbe avere i rubinetti chiusi dall'America per finanziamenti all'armamento e lin questo caso l'Europa dovrà sostenerne tutto il peso. E ancora il nuovo volto che assumerà la Nato nel nuovo scenario geopolitico.

Di fronte alla nuova realtà geopolitica, l'UE deve rafforzare la propria competitività a lungo termine e la propria prosperità economica.I leader dell'UE discuteranno di un nuovo patto per la competitività dell'Europa, con l'obiettivo di rendere l'UE pronta per il futuro e più autonoma, in linea con gli impegni assunti precedentemente nelle dichiarazioni di Versailles e di Granada e nell'agenda strategica 2024-2029. - (PRIMAPRESS)