Consiglio Europeo: oggi i leader Ue riuniti per le azioni del partenariato con i Balcani Occidentali

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I leader dell'UE e dei Balcani occidentali si riuniranno oggi 18 dicembre a Bruxelles per confrontarsi sulle azioni che dovranno dare nuovo slancio al partenariato strategico tra l'Unione europea e i Balcani occidentali. Sarà necessaria anche una riflessione su come rendere realmente efficace il partenariato e progredire insieme verso un futuro comune nell'Unione europea. Gli obiettivi, dunque, saranno l'approfondimento dell'impegno politico e strategico dell'UE con i Balcani occidentali in molteplici settori, compresa la politica estera e di sicurezza; la costruzione di una base economica per il futuro e attenuazione dell'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; la cooperazione nella gestione della migrazione e nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Il vertice sarà presieduto dal presidente António Costa, per la prima volta nella sua nuova veste di presidente del Consiglio europeo. Al termine del vertice, intorno alle 19,30 è previsto un punto stampa con le dichiarazioni. Domani 19 dicembre si prosegue con il Consiglio Ue. - (PRIMAPRESS)