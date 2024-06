Consiglio Europeo: il portoghese Antonio Costa nuovo presidente. Astensione dell’Italia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Antonio Costa sarà il prossimo presidente del Consiglio Europeo, succedendo a Charles Michel. Ad annunciare per primo l'indicazione dei leader è stato il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, il quale in una nota "sottolinea, in particolare, la decisione del Consiglio Europeo di eleggere António Costa come prossimo presidente, una decisione magnifica per l'Europa e anche per il Portogallo". Là premier italiana Giorgia Meloni si è astenuta. - (PRIMAPRESS)