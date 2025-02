Conflitto Ucraina, Zelensky: possibile scambio di territori occupati da Mosca nel Kursk

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Prove di negoziati "verbali" dopo le parole di Trump di un dialogo con Zelensky e quello, non confermato da Mosca, con Putin per una possibile fine del conflitto. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a uno scambio di territori con la Russia, se il presidente Usa Trump riuscisse a portare l'Ucraina e la Russia al tavolo dei negoziati. In un intervista al Guardian, Zelensky ha detto che Kiev potrebbe offrire a Mosca uno scambio diretto di territorio consegnando le terre conquistate nella Regione del Kursk."Scambieremo un territorio con un altro". - (PRIMAPRESS)