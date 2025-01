Conflitto Ucraina: Trump annuncia un incontro con Putin per mettere fine alla guerra

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Trump, ha annunciato che sta preparando un incontro con il presidente russo, Putin, per "porre fine" alla guerra in Ucraina. Putin "Vuole che ci incontriamo e stiamo organizzando l'incontro", ha affermato il tycoon a margine di un vertice con governatori repubblicani nella sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. "Dobbiamo mettere fine a quella guerra, che è un pasticcio sanguinoso", ha aggiunto Trump senza fornire dettagli sull'incontro. Ma come Trump ci ha abituati nelle sue dichiarazioni estemporanee, potrebbe essere ancora solo un'idea. Tuttavia già nei mesi scorsi la sua idea di fine conflitto consisteva nel cedere definitivamente i territori ucraini acquisiti dalla Russia. - (PRIMAPRESS)