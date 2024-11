Conflitto Russia-Ucraina: Biden invia a Kiev mine anti-uomo di nuova generazione

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo il via libera del presidente americano uscente, Joe Biden all'invio e uso di missili a lunga gittata per fermare l'avanzata russa in Ucraina, ora arriverebbe, secondo il Washington Post, anche un forte sostegno con una fornitura di mine anti-uomo.

Non c'è dubbio che questo ulteriore sostegno rafforzerà le difese di Kiev che risultavano ormai compromesse per l'avanzata delle truppe russe ed il massiccio attacco di droni kamikaze dei giorni scorsi.

Le mine autorizzate sarebbero quelle di nuova generazione che si autodistruggono o perdono la carica, riducendo in parte il pericolo per i civili. Kiev si sarebbe impegnata a non usarle in aree densamente popolate. - (PRIMAPRESS)