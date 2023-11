Conflitto MO, verso un accordo a trattare sugli ostaggi con la mediazione del Qatar

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - L'intermediario per la tregua nel conflitto tra Israele ed Hamas, sarà il Qatar. È il movimento islamico palestinese di Hamas ad aver annunciato che si sta avvicinando "alla conclusione di un accordo di tregua" con Israele. Il movimento ha dato la sua risposta ai fratelli del Qatar e ai mediatori. Lo ha detto il leader del movimento Ismail Haniyeh su Telegram. I colloqui riguardano una tregua che durerebbe "un certo numero di giorni" e includerebbe accordi per l'ingresso di aiuti a Gaza e uno scambio di ostaggi con prigionieri.Funzionari Hamas hanno detto che i dettagli dell' intesa saranno annunciati dal Qatar. Questo guadagnare tempo di Hamas non piace ad Israele ma le pressioni interne con i cortei di ieri per chiedere ancora una volta di trattare per liberare gli ostaggi, pesano sull'accordo di tregua. - (PRIMAPRESS)