Conflitto Israele, l’Onu interviene sull’assedio di Gaza: “Vietato mettere in pericolo civili”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - L'assedio totale cui è sottoposta la Striscia di Gaza, dopo l'attacco di Hamas a Israele, è "vietato" dal diritto umanitario internazionale, ha ricordato l'Onu al governo israeliano. "Porre assedi che mettono in pericolo la vita dei civili, privandoli dei beni essenziali alla sopravvivenza, è proibito", ha detto in un comunicato l'Alto commissario Onu ai diritti umani Turk. L'Oms chiede l'apertura di corridoi umanitari dentro e fuori la Striscia di Gaza "per forniture mediche essenziali". Ma tra alcuni paesi serpeggia la diffidenza verso i tardivi interventi dell'Onu. - (PRIMAPRESS)