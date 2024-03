Comunicazioni in vista Consiglio Ue: oggi la premier alla Camera per le posizioni del governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 20 marzo il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 21 e 22 marzo. Ieri la premier era stata in Senato dove aveva reso noto all'aula le posizioni del governo che verranno rappresentate a Bruxelles sui temi dei conflitti in Ucraina e MediOriente.

"No all'invio di truppe in Ucraina, porterebbero una escalation pericolosa". Aveva detto ieri il presidente del Consiglio in Senato ma aveva dovuto anche frenare le opposizioni chiarendo l'ambigua posizione di Salvini sulla Russia e confermando l'assoluta unità della maggioranza sulle scelte di politica estera. Ma i contrasti che erano nati tra le diverse posizioni del leader della Lega e il ministro degli Esteri Tajani non sembrano definitivamente risolti.



