Città del Vaticano, Papa Francesco oggi all’Angelus: “Le chiese non si toccano”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "Le chiese non si toccano, non sia abolita nessuna chiesa cristiana". Così oggi ha ammonito Papa Francesco all'Angelus dalla finestra di Piazza San Pietro. Il Santo Padre ha espresso tutta la sua preoccupazione a seguito della recente legge adottata in Ucraina contro la chiesa ortodossa russa. Il Papa è tornato a chiedere di "porre fine alle guerre tra Palestina e Israele, ma anche in Myanmar. I popoli chiedono pace". Poi ha definito il vaiolo delle scimmie "un'emergenza sanitaria mondiale" e ha chiesto di"condividere"le cure affinché nessuno resti senza adeguata assistenza. - (PRIMAPRESS)