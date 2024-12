CdM, nominato il nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate: è Vincenzo Carbone

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il lungo Consiglio dei Ministri di ieri notte,presieduto dalla premier Melo i a Palazzo Chigi. Tra i provvedimenti il via libera alla nomina di Vincenzo Carbone a direttore dell'Agenzia delle Entrate dopo le dimissioni di Ruffini. Laurea in Giurisprudenza e abilitazione all’esercizio della professione forense, entra nell’Amministrazione finanziaria nel 1990. Nel 1999 è vincitore del concorso per 162 dirigenti presso il Ministero delle Finanze e dai primi anni 2000, a seguito dell’istituzione delle Agenzie fiscali, ricopre numerosi incarichi dirigenziali in Agenzia delle Entrate, sia a livello centrale sia regionale.

Il CDM ha dato via libera anche al Dl per la proroga di for- niture militari a Kiev. Via libera definitivo al Dl che isti- tuisce l'Albo nazionale delle botteghe storiche che tutela e caratterizza il carattere storico di attività esistenti da almeno 50 anni. - (PRIMAPRESS)