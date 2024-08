Caso omicidio Verzeni: fermato l’uomo in bicicletta. Un 31enne italiano su cui ci sono “gravi indizi”

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Sarebbe stato individuato l'uomo ripreso dalle telecamere in strada mentre era in bicicletta nei minuti in cui Sharon Verzeni è stata uccisa a Terno d'Isola, nella notte tra il 29 e il 30 luglio. L'uomo è in stato di fermo e secondo quanto sta emergendo dall'att8vità investigativa, sarebbe l' autore dell'omicidio. Contro di lui "gravi indizi di colpevolezza, elementi probatori del pericolo di reiterazione del reato, di occultamento delle prove, nonché del pericolo di fuga" si legge in una nota dei carabinieri di Bergamo. E' un 31enne italiano disoccupato. - (PRIMAPRESS)