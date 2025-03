Canada: l’economista Mark Carney nuovo premier dopo Trudeau: “Non saremo USA”

(PRIMAPRESS) - CANADA - L'ex governatore della Banca del Canada ed economista Mark Carney è il nuovo leader del Partito liberale,dopo le dimissioni di Trudeau, cui Carney succederà anche come premier. L'annuncio dei Liberali su X, dopo la votazione a porte chiuse ieri. "L'America non è il Canada e il Canada non farà mai parte dell'America in alcun modo, forma o aspetto", ha detto Carney nel primo discorso al partito dopo l'elezione. - (PRIMAPRESS)