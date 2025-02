Camera: approvato il decreto Milleproroghe con 165 voti favorevoli. Si alla ‘Rottamazione Quater’

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Camera ha approvato con 165 sì,105 no, 3 astenuti il Decreto Milleproroghe Con il via libera dell'Aula di Montecitorio il Dl è legge. Ieri il sì alla fiducia posta dal governo nel testo identico a quello licenziato dal Senato Tra le novità nel Decreto legge: riammissione, con condizioni, alla 'rottamazione quater' per i contribuenti che avevano aderito all'operazione,ma erano decaduti dal beneficio fiscale per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate. - (PRIMAPRESS)