California: ancora in fiamme. Distrutti 141mila ettari di bosco. L’incendio più devastante dell’area

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - Centinaia di vigili del fuoco sono ancora impegnato a combattere l'incendio del Park nella California settentrionale che, spinto da condizioni meteorologiche estreme, è diventato il settimo più grande incendio dello Stato mai registrato.

L'incendio del Park, a circa 90 miglia (144 km) a nord della capitale dello stato di Sacramento, aveva più che raddoppiato le sue dimensioni nell'arco di 24 ore, bruciando più di 350.000 acri (141.640 ettari), un'area grande quanto Los Angeles, e si estendeva su quattro contee: Butte, Plumas, Shasta e Tehama, secondo il dipartimento forestale e antincendio della California, o Cal Fire.

"Questo incendio sta sorprendendo molte persone con la sua crescita esplosiva", ha affermato Jay Tracy, portavoce del quartier generale dei vigili del fuoco del Park. "È in un certo senso senza pari".

Nella regione erano previste temperature più fresche e aria più umida, che avrebbero potenzialmente aiutato gli sforzi per rallentare la diffusione dell'incendio, che domenica mattina era contenuto al 12%. Le autorità hanno rivalutato i danni causati dall'incendio e hanno riferito che 66 strutture sono state distrutte e migliaia di altre sono ancora a rischio; tuttavia, non sono stati segnalati decessi anche se oltre 4.200 persone sono state costrette ad abbandonare case ed alberghi, - (PRIMAPRESS)