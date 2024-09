Calcio: l’AS Roma liquida l’allenatore Daniele De Rossi. L’annuncio sul sito della società

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'AS Roma ha esonerato il suo tecnico ed ex capitano della squadra giallorossa, Daniele De Rossi . "L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra". Con questo secco comunicato pubblicato sul sito della società ha fatto deflagrare una bomba nel mondo del calcio. "La decisione del Club è adottata nell'interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato,in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio" aggiunge il comu- nicato. Dopo quattro giornate di campionato, la Roma ha 3 punti, frutto di tre pareggi e una sconfitta. - (PRIMAPRESS)