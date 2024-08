Brasile, la Corte Suprema chiude X: non ha nominato un rappresentante legale nel paese carioca

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Stop per i brasiliani alla messaggeria del social network X. Il divieto di utilizzo è scattato alla mezzanotte locale per effetto della decisione di un giudice della Corte Suprema che ha rilevato la mancata nomina di un rappresentante legale della piattaforma nel Paese inficiando così qualsiasi eventuale ricorso per controversie. L'accesso al sito del social media, precedentemente noto come Twitter, ora non sarà più accessibile agli utenti,che incontrano un messaggio che chiede loro di ricaricare il browser quando entrano nel portale, ma l'accesso non risulta mai possibile. Previste multe giornaliere di 50mila reais (8 mila euro)per chi userà il Vpn per aggirare il blocco. - (PRIMAPRESS)