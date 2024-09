Biden e Harris ricevono Zelensky e promettono: “La Russia non prevarrà”. Stanziati 8 mld di aiuti

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- "La Russia non prevarrà". Lo ha detto Joe Biden a Volodymyr Zelensky accogliendonolo nello Studio Ovale. Il presidente lo ha ringraziato del piano che il leader ucraino gli ha presentato ed ha assicurato che "gli Stati Uniti sono accanto a Kiev ora e in futuro". Biden ha ricordato gli altri 8 mld di aiuti militari a Kiev."Questo rafforzerà l'Ucraina",ma ha sottolineato che bisogna anche aiutare Kiev"nel suo cammino verso l'adesione a Ue e Nato, continuando a fare riforme,contrastare la corruzione e rafforzare la democrazia".

A cogliere l'occasione della presenza alla Casa Bianca di Zelensky è anche Kamala Harris che a poche settimane prima di un'elezione presidenziale ha sfruttato il momento per tracciare un netto contrasto tra il suo approccio al conflitto e quello dell'ex presidente Donald Trump.



L'ampia divisione ha fatto da sfondo agli incontri di giovedì alla Casa Bianca. Durante un'apparizione insieme a Zelensky, Harris ha suggerito che il suo avversario repubblicano avrebbe costretto l'Ucraina a cedere territorio ai suoi invasori russi, in linea con le richieste del presidente Vladimir Putin.



"In tutta franchezza, condivido con lei, signor presidente, ci sono alcuni nel mio paese che costringerebbero invece l'Ucraina a rinunciare a gran parte del suo territorio sovrano, che pretenderebbero che l'Ucraina accetti la neutralità e richiederebbero all'Ucraina di rinunciare alle relazioni di sicurezza con altre nazioni", ha affermato fuori dal suo ufficio cerimoniale accanto alla Casa Bianca. "Queste proposte sono le stesse di Putin e, diciamolo chiaramente, non sono proposte di pace. Sono invece proposte di resa, il che è pericoloso e inaccettabile".



Sebbene Harris non abbia specificato di chi stesse parlando, l'implicazione era chiara. E sebbene Zelensky abbia cercato di coltivare relazioni con i repubblicani, tra cui Trump, durante le sue visite negli Stati Uniti, non è passato inosservato a lui o a chiunque abbia seguito che le elezioni di novembre stanno dando nuova urgenza alla sua ricerca di un modo per posizionare l'Ucraina per la vittoria. - (PRIMAPRESS)