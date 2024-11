Biden autorizza l’uso tardivo di missili a lunga gittata per l’Ucraina. Le reazioni di Trump Jr.

(PRIMAPRESS) - USA - L'ultimo atto del presidente americano Joe Biden sarebbe stata l'autorizzazione all'Ucraina ad utilizzare missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti contro obiettivi all'interno della Russia come aveva chiesto da tempo il presidente Zelensky. A spingere su questa decisione sarebbe stato il massiccio attacco di droni kamikaze su tutto il territorio ucraino ma con obiettivi precisi a colpire le infrastrutture dell'energia elettrica. Una situazione di attacco confermata dalle forze dell'esercito polacco che ieri aveva fatto alzare in volo i suoi F16 per proteggere i confini degli spazi aerei.

Ma il via libera di Biden ai missili a lunga gittata non è piaciuta al presidente eletto Trump, tanto che oggi Donald Trump Jr. ha accusato il presidente uscente di voler "scatenare la III Guerra Mondiale" prima che suo padre, presidente eletto, "abbia l'opportunità di portare la pace e salvare vite". Il commento, pubblicato su X, arriva in risposta alla decisione della Casa Bianca di autorizzare l'Ucraina a utilizzare missili a lungo raggio contro obiettivi militari in territorio russo. Decisione che Kiev sollecitava da mesi e che ora alimenta le tensioni geopoli- tiche, suscitando reazioni controverse nel panorama politico statunitense. - (PRIMAPRESS)