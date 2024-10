Attacchi Unifil: 5 peacekeeper feriti. 40 paesi NU firmano condanna dell’aggressione israeliana

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Quaranta nazioni che contribuiscono alla forza di pace delle Nazioni Unite in Libano "condannano fermamente i recenti attacchi" contro le forze di pace "Tali azioni devono cessare immediatamente", si legge nella dichiarazione congiunta, pubblicata su X e firmata da nazioni tra cui i principali contributori Indonesia, Italia e India. Almeno 5 peacekeepers sono stati feriti dal fuoco israeliano nelle ultime 48 ore, mentre Israele combatte in Libano contro Hezbollah, considerato da Usa e Ue ma non solo, un gruppo terrorista. - (PRIMAPRESS)