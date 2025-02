Arriva la contromossa Cinese ai dazi di Trump: 15% su carbone e gas e attacco a Google

(PRIMAPRESS) - CINA - Pechino risponde ai dazi Usa del 10% su tutte le importazioni made in China con un pacchetto di misure che prendono di mira carbone e gas naturale liquefatto (Gnl) con aliquote del 15%; inoltre, 10% su petrolio, attrezzature agricole e alcune automobili. Le misure,annunciate dal ministero delle Finanze della Repubblica Popolare, "sono state imposte per contrastare" i dazi che entreranno entreranno in vigore dal prossimo 10 febbraio. Avviata inoltre un'indagine a carico di Google, "sospettata di aver violato le leggi cinesi antimonopolio". Una mossa inaspettata che andrebbe a colpire il settore del digitale e degli uomini vicini all'amministrazione Trump anche in risposta a quanto era accaduto con TikTok e DeepSeek. - (PRIMAPRESS)