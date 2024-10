Alluvione Spagna: 95 vittime mentre si cercano dispersi. Sanchez: “Emergenza non finita”

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - La devastante alluvione che si è abbattuta sulla Spagna, con particolarità a Valencia, ne ha fatto la zona più colpita facendo contare in un bilancio provvisorio 92 vittime e diverse decine di dispersi. Con i fari si cercano ancora dei dispersi in Castilla-La Mancha, dove si registrano due morti, una donna a Mira (Cuenca) e un'altra a Letur (Albacete). Un uomo è morto nella provincia di Malaga. Diverse strade sono chiuse, tra la A-3 e la A-7, e la maggior parte dei treni non circola, compreso il treno ad alta velocità Madrid-Valencia.

Ora tutto si concentra sulle ricerche e sul ripristinare i collegamenti dove possibile ma intanto già crescono le polemiche per il ritardo con cui è stato lanciato l'allarme per l'intensità delle piogge già registrate in alcune zone che avrebbero potuto mettere in allarme gli abitanti che invece si sono trovati ad essere trascinati dalla forza dell'acqua mentre erano alla guida delle loro auto.

Il premier Pedro Sanchez ha raccomandato di non abbassare la guardia perchè l'emergenza non è ancora terminata. - (PRIMAPRESS)