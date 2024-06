Aerei polacchi e alleati schierati nella notte in territorio ucraino contro attacchi missilistici russi

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Aerei da guerra polacchi e dei Paesi alleati sono stati schierati in missione di pattugliamento durante gli attacchi missilistici russi contro l'Ucraina avvenuti questa notte. Lo riferisce il comando operativo delle forze armate polacche e lo riporta Ukrinform. "Avvisiamo che sono coinvolti aerei polacchi e alleati,il che potrebbe causare rumore,soprattutto nella parte sud- est del paese", si legge in una nota. Il Comando ha sottolineato che "sono stati attivati tutti i protocolli per garantire la sicurezza dello spazio aereo".

Intanto il segretario alla Difesa Usa, Austin,e il presidente ucraino, Zelensky, si incontreranno a Singapore per discutere la possibilità di espandere gli attacchi ucraini con armi americane sul territorio russo. Lo riferisce Politico. Mosca afferma che le proprie forze sono entrate più profondamente in territorio ucraino, e il Kyiv Independent segnala attacchi russi su larga scala con droni e missili da crociera. Allarme in più regioni e nella capitale. La Difesa ucraina afferma di aver abbattuto 35 missili da crociera e 46 droni Shahed. - (PRIMAPRESS)