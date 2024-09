A Tel Aviv risuonano le sirene anti-razzi. Intercettati missili nel centro di Israele

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV (ISRAELE) - Sin dalle prime ore del mattino le sirene anti-razzi stanno risuonando in Tel Aviv e in tutto il centro di Israele. Le truppe dell'esercito israeliano dell'Home Front Command ha ordinato ai residenti di entrare nei rifugi antiaerei.

Al momento non c'è una rivendicazione dell'attacco, che sta avvenendo nel mezzo di intensi combattimenti tra Israele e Hezbollah del Libano con centinaia di morti e feriti nelle ultime 48 ore. Rimaste vittime anche due operatori Onu. In particolare gli attacchi IDF si stanno concentrando su Beirut dove le truppe israeliane riengono siano concentrate cellule Hezbollah. Ieri il Segretario Generale dell'Onu, nel corso della 79ª assemblea delle Nazioni Unite a New York aveva ammonito: "Il Libano non diventi un'altra Gaza".

Oggi le scuole di Tel Aviv resteranno chiuse fino al cessato allarme come restano chiusi gli aeroporti con le compagnie che hanno interrotto i voli su tutto il paese. - (PRIMAPRESS)