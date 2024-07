Alimentazione & Movimento: Stili di vita scorretti, cibi spazzatura e diete fai da te inondano il web di fake news

(PRIMAPRESS) -ROMA - Stili di vita scorretti e fake news ricorrenti sull’alimentazione proliferano sul web con una frequenza impressionante. E poi in molti casi ci sono abitudini che vengono amplificate da un numero di ore trascorse davanti al computer per studio e per svago che hanno contribuito a far crescere l’obesità anche nelle fasce più giovani. Non meno preoccupanti sono i trend che periodicamente fanno assurgere alcune diete alimentari a veri modelli di trasformazione della propria silhouette provocando non pochi danni per un’alimentazione sbilanciata in una fase adolescenziale. L’Università La Sapienza di Roma in un progetto di prevenzione dedicato al valore educativo della popolazione su diverse aree geografiche, ha messo a punto uno studio per diffondere i principi di una sana alimentazione associata ad uno stile di vita attivo. Lo studio coordinato dalla professoressa Rita Businaro, Ordinario di Anatomia Umana e Direttore del Master “Stress, Sport, Nutrizione”, in collaborazione con il Movimento Sportivo Popolare (Msp Roma), ha evidenziato le cause di inadeguati stili di vita e i modelli di approcci diagnostici e terapeutici per prevenzione e riabilitazione. Questo podcast apre un ciclo di cinque interviste dedicato agli autori dello studio. Nel primo episodio, ai microfoni di Primapress, la professoressa dell’Università La Sapienza, Rita Businaro.- (PRIMAPRESS)