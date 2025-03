Il gruppo A Cento Spa rilancia lo storico marchio Moccia con l’apertura di uno store nell’aeroporto di Capodichino a Napoli

NAPOLI – Moccia mette le ali e parte dall’aeroporto di Capodichino. Lo storico brand partenopeo di pasticceria e rosticceria acquisito lo scorso anno da A Cento Spa – il gruppo campano che gestisce anche il marchio Fratelli La Bufala Pizzaioli Emigranti – apre all’Aeroporto Internazionale di Napoli al primo piano delle aree partenze.

E’ uno store di 130 mq che reinterpreta lo stile vintage del marchio nato negli anni trenta e che ha fatto conoscere al mondo un prodotto dolciario della tradizione partenopea come la pastiera.

“L’operazione di acquisto del marchio “Moccia”, si inserisce nella mission aziendale del gruppo come è stato per il marchio di Fratelli La Bufala: sviluppare azioni innovative ma nel solco della tradizione, sia in ambito nazionale che internazionale, le eccellenze che il nostro territorio è capace di esprimere” – spiega Paolo Aruta Ad Fratelli La Bufala. “Anche noi – continua -, da buoni napoletani, abbiamo nel cuore il ricordo ed il sapore della storica pizzetta di Moccia e di tutti i prodotti di rosticceria e pasticceria. Crediamo fortemente che questa tradizione non debba svanire, per i napoletani e per la città di Napoli. Per questa ragione lo sviluppo del marchio “Moccia” è e sarà caratterizzata dalla ferma intenzione di preservare i processi, gli ingredienti e le preparazioni dei prodotti Moccia partendo dall’esperienza di coloro che hanno lavorato nella storica sede e preservandone l’arte.”