VMoto e Pininfarina svelano ad Eicma Milano un concept di maxi-scooter

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per l'australiana VMoto, con stabilimento in Cina, oggi la vetrina dell'Eicma ha messo in mostra il Concept APD, sviluppato in collaborazione con il Centro Stile Pininfarina, prima novità del brand specializzato nella mobilità elettrica urbana per questa edizione della kermesse milanese. APD Concept è l’anticipazione di un modello che rientrerà nel segmento dei maxi-scooter. Per farlo, Vmoto ha deciso ancora una volta di appoggiarsi alla prestigiosa firma del Centro Stile di Pininfarina, le cui matite hanno negli anni tratteggiato capolavori entrati nella storia del design e continuano a dare forma al futuro disegnando oggetti iconici. Il concept APD rappresenta il naturale sviluppo della vision presentata ad EICMA 2022 e che aveva inaugurato la collaborazione tra Vmoto e Pininfarina. Come la prima maquette di stile, anche l’ultima versione di APD mette al centro del suo processo di sviluppo lo studio aerodinamico, considerato elemento determinante per il design del veicolo ma anche per ottenere le migliori prestazioni in termini di performance dinamiche e autonomia di utilizzo. Grazie al know-how unico di Pininfarina nell’ambito degli studi aerodinamici e alle ore di sviluppo del modello nella galleria del vento Pininfarina, si è giunti ad un design finale che Vmoto ama definire “Sculpted By The Wind”, ossia scolpito dal vento. Troviamo così un complesso intreccio di superfici, che donano ai volumi una tridimensionalità evidenziata anche dall’utilizzo di diverse finiture per la verniciatura delle superfici. I colori vivaci, che fanno leva su un blu brillante, non solo riprendono infatti i colori del brand Vmoto e quelli del concept originale del 2022, ma richiamano alla mente alcune delle più celebri creazioni Pininfarina del passato. L’aerodinamicità è richiamata anche da due elementi che vanno a definire lo stile di APD Concept. Lo scooter ha infatti un forte sviluppo orizzontale, sottolineato dai fregi luminosi a LED, che termina in una coda tronca che richiama le Kammback automobilistiche – un espediente tanto aerodinamico quanto estetico che Pininfarina ha in passato utilizzato su alcuni dei suoi design più celebri, a conferma della capacità unica di Pininfarina di coniugare stile e aerodinamica. Forma e funzione, in APD Concept, trovano costantemente un punto di incontro. Per lo stesso motivo, Pininfarina ha sviluppato una specifica bag che trova posto sul tunnel che si eleva dalla pedana poggiapiedi del pilota: un accessorio raffinato ed elegante, con un design moderno che si ricollega a quello dello scooter grazie all’utilizzo dei medesimi materiali utilizzati dalla Selleria di Pininfarina per rivestire la sella di APD Concept, ma che al tempo stesso aumenta il grado di praticità e utilizzabilità del mezzo nel commuting di tutti i giorni. Graziano Milone, Presidente, Strategy & Business Development & CMO di Vmoto International, ha così commentato il lancio del Concept APD: “Siamo estremamente entusiasti di poter presentare ad EICMA 2023, la più importante fiera motociclistica del mondo, il nuovo Concept APD. La partnership con una realtà storica come Pininfarina è motivo di orgoglio per tutta la nostra azienda e credo che il risultato finale sia assolutamente straordinario: uno scooter non solo bello, ma innovativo e prestazionale, che unisce la tecnologia elettrica di Vmoto al tratto italiano dei designer di Pininfarina.” “Siamo felici e onorati di proseguire la nostra partnership strategica con Vmoto, mettendo a disposizione il tratto tipico del design Pininfarina, ovvero la combinazione di estetica, innovazione, e performance. Il Concept ADP di Vmoto, disegnato e realizzato presso le nostre officine di Cambiano, ci ha permesso di esprimere al meglio le nostre competenze anche in campo aerodinamico, potendo contare sulla eccellenza della nostra Galleria del Vento” ha affermato Giuseppe Bonollo, Senior Vice President Sales and Marketing Pininfarina. - (PRIMAPRESS)