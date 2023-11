Veicoli storici: la Renault arriva sul mercato con un kit per rendere elettrica la R4 e la R5

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La battaglia vinta da Roma per la circolazione delle auto storiche grazie ad una sentenza del TAR non mette comunque al sicuro i possessori di veicoli d'antan di aver scritto la parola fine al braccio di ferro tra i centri delle città e tutto ció che potrebbe alzare il tasso d'inquinamento e la questione vale per tutta Europa.Tra i grandi brand dell'automotive ancora attivi c'è chi ha preso a cuore la questione creando dei kit per elettrificare la vettura d'epoca. Da Renault è arrivato iI kit retrofit 100% elettrico che consente agli appassionati di circolare con le proprie auto da collezione, unendo piacere di guida, risparmio ed affidabilità. Il veicolo, attrezzato con l'apposito kit, potrà disporre di certificati di omologazione ed immatricolazione per circolare ovunque, soprattutto nelle zone a traffico limitato. Per ora Il kit retrofit 100% elettrico è previsto per la Renault 5 e omologato per le R5 TL e GTL, a 3 e 5 porte (tipo 139700 e 122700).Il kit retrofit si potrà ordinare in Francia da R-FIT ( https://rfitvintage.com/kit-r5/ ) a partire da 15.900 euro IVA inclusa1 (compresa installazione).Due veicoli con la variabile elettrica, una Renault 4 (omologata a Febbraio 2023) e una Renault 5 (omologata a Settembre 2023), saranno esposti al Salone Epoqu’Auto nello stand The Originals Renault – La Collection, la collezione conservata e gestita da Renault. Sul posto, i visitatori potranno scoprire l’offerta ed effettuare l’ordine presso lo stand R-FIT. Il kit retrofit 100% elettrico per Twingo sarà, invece, disponibile in un secondo tempo, sempre per il mercato francese. - (PRIMAPRESS)