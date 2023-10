Nissan si presenta al Japan Mobility Show con la Hyper Force, l’elettrica a doppia modalità di guida

(PRIMAPRESS) - YOKOHAMA - La casa automobilistica giapponese Nissan svela Hyper Force il quinto dei concept elettrici pensati per il Japan Mobility Show. Makoto Uchida, Presidente e CEO Nissan, ha dichiarato: “I cinque concept presentati in occasione del Japan Mobility Show incarnano lo spirito fondante di Nissan, che da sempre osa fare quello che gli altri non fanno. Abbiamo portato le nostre innovazioni sui veicoli elettrici, andando oltre il concetto di mobilità per creare un mondo più sostenibile. I veicoli elettrici rappresentano il nostro futuro, la volontà di rendere il mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo per tutti, senza rinunciare alla passione e ai sogni. Attraverso la forza dell’innovazione, Nissan sta dando vita a un futuro in cui tutti possano godere delle emozioni della mobilità”.

Il propulsore è capace di sviluppare fino 1.000 kW di potenza, è alimentato da una batteria allo stato solido. Le alte prestazioni aerodinamiche, la trazione integrale e-4ORCE e la struttura in carbonio ad alta resistenza esaltano il comportamento dinamico della vettura in ogni situazione di guida, anche sui percorsi più tortuosi. Il design esterno rispecchia il carattere sportivo di Hyper Force, con linee al contempo muscolose ed eleganti e con elementi che richiamano le auto Nissan ad alte prestazioni N – come i fari anteriori e posteriori.

Gli esterni sono stati progettati insieme al team corse NISMO. Il cofano anteriore e il diffusore posteriore sono pensati per ottimizzare i flussi d’aria, allo scopo di generare la necessaria deportanza e raffreddare il propulsore. Le alette anteriori, i parafanghi anteriori e le estremità dell'ala posteriore hanno un’esclusiva funzionalità attiva. I leggerissimi cerchi in carbonio hanno un disegno che favorisce l'aerodinamica e il raffreddamento dei freni. Il concept ha due modalità di guida, “R” (racing) e “GT” (gran turismo). L'interfaccia utente, realizzata in collaborazione con Polyphony Digital Inc., cambia colore e visualizzazione ed è progettata per fornire in tempo reale tutte le informazioni necessarie per chi guida.

In modalità R, l'abitacolo si illumina di rosso, i pannelli sul cruscotto si estendono verso i sedili e quattro schermi attorno al volante indicano l’aderenza e la temperatura degli pneumatici, la pressione dell’aria, la temperatura dei freni, la distribuzione della potenza e altre informazioni.

In modalità GT, l'abitacolo si illumina di blu, gli schermi che circondano il volante si allontanano e si combinano fra loro. Le sospensioni e gli stabilizzatori, facilmente azionabili sullo schermo durante la guida, sono stati progettati per la prima volta al mondo*. - (PRIMAPRESS)