Motori d’epoca: il 12 ottobre la Casa d’Aste Babuino batte 14 lotti da collezione a partire da una Lancia Aurelia B24

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prossimo 12 ottobre (ore 12) torna l'asta di motori vintage battuta in un'unica tornata dalla Casa d'Aste Babuino di Roma. Si parte da una BMW R65 del 61 fino ad una prestigiosa Lamborghini Diablo del 1997 già classificata veicolo storico sul libretto di circolazione. Dopo la Countach, la Diablo fu la vettura più veloce del mercato delle supercar in quegli anni. Tra i lotti non mancano le inglesi Moreis Minor che debuttó al Motor Show di Londra nel 1948, una MG del 1952 ed una MG A 1600 del 1960, ottime entry level per un collezionismo d'epoca ma pronte ad uscite nei weekend. Tra le chicche in asta una Fiat 124 Coupè Moretti del 1974 che fu progettata dal designer Dany Brawand con un assetto sportivo e 47 cavalli per un motore di da 903 cc. È sempre per gli appassionati del marchio nazionale anche una Fiat 600 Trasformabile del 1956. Si tratta di uno dei primi esemplari prodotti.

"Le auto proposte in questa asta - dice il curatore della divisione Motorcars della casa d'aste, Salvatore Nobili - sono un mix di vetture che guardano ai grandi collezionisti ma anche a coloro che vogliono iniziare con un budget non eccessivo ad esplorare l'affascinante mondo dei motori d'epoca". - (PRIMAPRESS)