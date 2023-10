Moto Morini X-Cape e Seiemezzo adottano il display Wi-Fi con l’App Moto Fun per vere tourer

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dettagli essenziali per veri tourer con la gamma Moto Morini X-Cape e Seiemmezzo. I due modelli, infatti, dispongono di un sistema integrato di navigazione per poter visualizzare mappe e percorsi direttamente sul display.

Il sistema di navigazione è basato sulla tecnologia di mirroring in WiFi e funziona tramite la App MotoFun - che dovrà essere scaricata sul proprio dispositivo mobile e associata alla propria moto. La App MotoFun è scaricabile gratuitamente su store Android ed Apple Store.

L’ innovativa funzione di mirroring sfrutta al massimo l’ampia visibilità e la luminosità del display da 7” per la X-Cape e da 5” per la Seiemmezzo, dando la possibilità al pilota di scegliere tra differenti tipi di layout, compresa una vista satellitare della mappa integrando le notifiche sul traffico.

Sul modello Seiemmezzo, inoltre, per coloro che preferiscono uno stile più semplice del display, sarà sempre selezionabile dal menu anche l’opzione di “vista navigazione a pittogrammi”, che, offrendo un differente layout dello schermo, implementa le indicazioni sulle direzioni da seguire e la distanza mancante per raggiungere la meta scelta. - (PRIMAPRESS)