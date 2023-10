Moto iconiche. Nel 2024 arriva l’ultima delle café racer della Triumph: la Thruxton Special Edition

(PRIMAPRESS) - ROMA - Definirla la café racer per eccellenza fin dal 1964, non è un azzardo. È la Triumph Thruxton che verra’ prodotta per l’ultima volta nel corso del 2024 per salutare nel modo migliore questa motocicletta iconica e pluripremiata.

Sviluppata sulla base tecnica dell’attuale modello Thruxton RS, inconfondibile per le sue prestazioni eccitanti, il comportamento ciclistico di taglio sportivo e la dotazione completa, questa edizione speciale è il risultato apicale di decenni di sviluppo e aggiornamenti continui, dedicato ad appassionati e collezionisti. Rifinita in modo impeccabile ed esaltata da un'esclusiva livrea Competition Green, con finiture dorate realizzate a mano e firmata dall'artista, la Thruxton Final Edition ripropone lo stile e l'eleganza tradizionale della RS, rendendo al contempo omaggio alla ricca eredità sportiva della carismatica famiglia Thruxton.

Destinata a diventare un oggetto di culto, ogni Thruxton Final Edition verrà fornita con un certificato di autenticità recante il numero di telaio univoco della moto. Ciascuno di questi documenti speciali è firmato dai membri del team di progettazione della Thruxton 1200 e dal CEO di Triumph Motorcycles, Nick Bloor. Con ogni motocicletta verrà inoltre fornito un esclusivo emblema del motore Final Edition, con una cornice rifinita in oro e il logo "Final Edition".

Questa moto avrà un motore Bonneville High Power (HP) da 1.200 cc: la versione più potente del classico bicilindrico parallelo britannico che rispetterà la normativa Euro 5 e in grado di produrre 105 CV con 112 Nm di coppia.