I 50 anni di caschi per moto di Caberg. Tra le novità: un dispositivo SOS in caso di incidente

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Caberg Helmets, l’azienda bergamasca di caschi per moto si prepara a celebrare i suoi primi 50 anni. Dopo l’annuncio dato nei giorni scorsi al salone del motociclo di Milano, ha presentato le novità del 2024. Ma tra i vari modelli di caschi spuntaanche un sistema di sicurezza per il pilota. Si chiama Caberg SOS Medical ID ed è un dispositivo dotato di un microchip, sviluppato insieme all’azienda FEI, che si installa all’interno del casco. Nell’ID del dispositivo si potranno inserire non solo i dati anagrafici del proprietario ma anche i dati medici che dovessero servire in caso di incidente. Il soccorritore, prima di portare qualsiasi tipo, potrà scannerizzare con uno smartphone i dati posizionati sulla mentoniera utilizzando la tecnologia NFC. Chi presta aiuto non solo può inviare un messaggio al contatto di un familiare inserito nel dispositivo ma anche fornire tutti i dati necessari ai soccorritori sanitari chiamati per l’emergenza.Con poche operazioni all’acquisto del Caberg SOS Medical ID, avvicinando il proprio smartphone alla mentoniera dove è posizionato il logo, l’utente riceve una notifica NFC e collegandosi al sito caberg.feisicure.com si inseriscono i propri dati. Un grande passo avanti verso la sicurezza per chi va in moto. - (PRIMAPRESS)